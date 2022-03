Após aumento, Petrobras vai fazer campanha para mostrar o lado bom da empresa

Objetivo é fazer com que a estatal não seja vinculada apenas às elevações de preços dos combustíveis, que pesam no bolso do consumidor brasileiro

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Estatal brasileira elevou os preços da gasolina e do diesel na semana passada, quando valores já estavam muito altos



A Petrobras vai fazer uma campanha publicitária para mostrar o seu lado positivo junto à sociedade brasileira. O entendimento é que a empresa saiu muito desgastada por conta do aumento pesado nos preços de diesel (25%) e gasolina (19%) promovidos na semana passada. Essa campanha, com esclarecimentos sobre a importância da Petrobras para a sociedade brasileira deverá ter, mais ou menos, um minuto e meio de duração.

A Jovem Pan teve acesso a um dos esquetes da campanha, que fala, por exemplo, do alto poder de investimento da estatal, no alto grau de tecnologia utilizado pela empresa, investimentos feitos também em tecnologia, geração de emprego e, principalmente, pagamento de dividendos, impostos e tributos que ajudam a abastecer os cofres do governo federal. “O lucro da Petrobras em 2021 pode parecer muito alto, mas na verdade não é. Ele é compatível com o tamanho do investimento. Para entender o tamanho do lucro, precisamos olhar o percentual. Você sabe qual foi a taxa anual de retorno do dinheiro empregado na operação da Petrobrás em 2021? 8%. Apenas 2% acima do custo da sua dívida, com retorno justo”, diz o texto do material. Com essa campanha de esclarecimento, a Petrobras quer não ser vinculada aos reajustes nos combustíveis, que acabam afetando negativamente o cotidiano e o bolso dos brasileiros, a economia e a inflação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga