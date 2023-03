Após China, mais quatro países retiram embargo à carne brasileira

Impendimento de exportação ainda permanece em Bahrein, Casquistão, Catar, Irã, Rússia e Tailândia

Evandro Leal/Enquadrar/Estadão Conteúdo - 28/10/2021 Caso atípico de Vaca Louca, no final de fevereiro, provocou o fechamento de alguns mercados internacionais



O Ministério das Relações Exteriores anunciou que, além da China, outros quatro países voltaram a permitir a importação da carne bovina brasileira. Na última quinta-feira, a China anunciou o fim das restrições e, logo em seguida, Arábia Saudita, Palestina, Jordânia e Malásia declararam o fim do embargo da carne bovina brasileira. Segundo o Itamaraty, outras nações ainda mantém o embargo: Bahrein, Casquistão, Catar, Irã, Rússia e Tailândia. A pasta tem atuado para evitar o fechamento de mercados. O embargo foi estipulado após um caso atípico de vaca louca surgir em uma fazenda do Pará no final do mês de fevereiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, a forma atípica é considerada de ocorrência natural no rebanho bovino e, portanto, não representa perigo à saúde pública. No ano passado, as exportações de carne bovina para a China representaram mais de US$ 7 bilhões, com mais de um milhão de toneladas. O país é o maior comprador da carne brasileira.

*Com informações da repórter Camila Yunes