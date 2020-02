Após chuvas, acesso a Botucatu ainda está limitado; 4 mortes foram confirmadas

Reprodução Polícia Rodoviária A Rodovia Marechal Rondon, a SP-191 e os outros acessos ainda estão bloqueados em consequência das tempestades



O único acesso à cidade de Botucatu, dois dias após fortes chuvas atingirem a cidade, é pela Rodovia Castelo Branco. A Rodovia Marechal Rondon, a SP-191 e os outros acessos ainda estão bloqueados em consequência das tempestades.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, o prefeito da cidade, Mario Pardini, lamentou as quatro mortes que ocorreram no município. Uma delas, do motorista de um caminhão, aconteceu após uma cratera abrir na Marechal Rondon e o veículo despencar. As outras três se deram após um carro avançar na Rodovia Alcides Soares e ser levado pela correnteza.

Pardini avalia que cerca de 30 pessoas perderam tudo. Porém, um levantamento realizado pelas autoridades locais indica que aproximadamente 100 famílias perderam móveis e eletrodomésticos. De acordo com ele, após o desastre natural, empresários se unem para tentar recompor os bens perdidos.