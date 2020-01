Após consulta popular, Crivella libera desfile de blocos tradicionais na zona sul do Rio

Marcelo Fonseca/ Estadão Conteúdo Desfile do bloco Simpatia é Quase Amor, no Rio, em 2019



A polêmica com os tradicionais blocos da zona sul do Rio de Janeiro chegou ao fim. Depois de uma pesquisa de opinião com a população, a prefeitura decidiu recuar e permitir que Banda de Ipanema e Simpatia é Quase Amor desfilem em seus horários tradicionais, na parte da tarde durante os dias de Carnaval.

A prefeitura havia decidido de forma unilateral antecipar o horário dos desfiles, e os blocos teriam que desfilar na parte da manhã. O objetivo era evitar grandes deslocamentos na cidade em plano Carnaval. A organização queria também que as duas tradicionais bandas da zona sul se apresentassem no mesmo horário dos mega blocos que desfilam no centro da cidade.

Com o menor fluxo de pessoas, a prefeitura entendia que essa seria uma medida preventiva para atender os critérios de segurança adotados para a folia de 2020, mas houve reclamações por parte dos blocos e suas associações.

* Com informações do repórter Rodrigo Viga.