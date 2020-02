Após declaração de Edinho, Pelé nega depressão e diz estar bem

Ricardo Saibun/Santos FC Pelé ainda destacou que mantém a agenda sempre cheia e continua lidando com as limitações físicas "da melhor maneira possível"



O Rei Pelé emitiu uma nota de esclarecimento para tranquilizar os fãs sobre o próprio estado de saúde. O anúncio emitido pela assessoria de imprensa do tricampeão mundial foi feito nesta quinta-feira (13), após a repercussão internacional de uma entrevista do filho Edinho.

Ele afirmou que as limitações de mobilidade decorrentes da última cirurgia no quadril têm deixado Pelé “recluso”, “com certa depressão” e ” sem vontade de sair de casa”. A afirmação ganhou uma proporção maior na mídia internacional e vários veículos divulgaram que o rei do futebol está sofrendo um quadro de depressão.

No entanto, na nota emitida, Pelé disse estar muito bem e agradeceu a preocupação e orações dos fãs. O ex-jogador do Santos lembrou que está prestes a completar 80 anos e pontuou que tem dias ” bons e maus” como qualquer pessoa da idade dele.

Através do comunicado, ele ainda disse que não tem medo e é confiante no que faz. Pelé ainda destacou que mantém a agenda sempre cheia e continua lidando com as limitações físicas “da melhor maneira possível”.

Desde 2012, o rei do futebol vem realizando várias cirurgias no quadril.

Nas últimas aparições públicas, ele foi visto caminhando com auxílio de andadores e cadeira de rodas.

