Após devolução de concessão, Galeão será leiloado junto com o Santos Dumont em 2023

Governador do Estado do RJ fala em trabalhar para valorizar os dois equipamentos e construir o bons resultados para o Estado

Wilton Júnior/Estadão Conteúdo Aeroporto Santos Dumont



De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o leilão dos aeroportos Santos Dumont e Internacional Tom Jobim, o do Galeão, que ficam no Rio de Janeiro, deve ocorrer no segundo semestre de 2023. Isso porque, nesta quinta-feira, 10, a concessionária Rio-Galeão decidiu devolver a concessão ao governo. Houve formalização da decisão à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Já o leilão do Santos Dumont, que estava previsto para a sétima rodada de concessões aeroportuárias ainda este ano, ficará para a próxima.

O ministro Tarcísio explicou como se dá a situação e também a impossibilidade de isolar os aeroportos nos leilões. “Isso tem uma consequência importante para a sétima rodada. A gente já tinha separado o Santos Dumont da concessão. Então a sétima rodada já vinha seguindo de forma autônoma com todos os outros aeroportos, e o Santos Dumont havia sido isolado para que a gente debatesse a modelagem no grupo de trabalho. Essa antecipação, esse movimento da Changi devolver o aeroporto de Galeão, gera para nós uma outra conduta, ou seja, a partir do momento que o Aeroporto do Galeão está sendo devolvido, já não faz mais sentido caminhar com a estruturação do Santos Dumont de forma isolada. Nós vamos estudar os dois aeroportos conjuntamente”, disse.

O modelo de concessão do aeroporto Santos Dumont não agrada todo mundo. A prefeitura e o governo do Estado do Rio de Janeiro temem que, com isso, aconteça o esvaziamento do outro aeroporto, do Galeão. E que isso traga tanto prejuízos para a cidade como para o Estado. Nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), se mostrou otimista com a devolução. Segundo ele, é uma enorme oportunidade para fazer a relicitação alinhada com a concessão do Santos Dumont e acrescentou: “Vamos trabalhar para valorizar os dois aeroportos e construir o melhor resultado para o Estado”.

*Com informações do repórter Fernando Martins