Após escapar de assalto que terminou com morte de falso entregador, deputado apresenta PL para regular profissão

Delegado Olim afirma querer criar identificação unificada para o profissional das entregas com número específico, foto e QR Code; projeto deve ser levado à Assembleia nesta segunda-feira

Reprodução/Jovem Pan Deputado Delegado Olim presenciou a tentativa de assalto com resultado na morte do ladrão



Neste final de semana, uma tentativa de assalto em que o bandido estava disfarçado de entregador acabou na morte do ladrão em São Paulo. Segundo relato de uma das vítimas, o homem estava em uma moto, com mochila-baú e armado. Só que a vítima era um delegado da polícia civil, Arthur Dian, que reagiu. O bandido chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O deputado delegado Olim (PP) estava junto com Dian no momento do ocorrido. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar mostra o bandido no chão, distante da arma após a ação. Em entrevista à Jovem Pan News, o deputado disse que apresenta nesta segunda-feira, 28, na Assembleia Legislativa um projeto de lei para reforçar a identificação dos entregadores.

“Eu vou querer todos eles com crachá unificado, todos da empresa, vai da moto, da cor do carro, vai da sua bicicleta tipo de entregador, tem que parar para entregar a mercadoria ou a comida, o que for, tirar o capacete…”, comentou Olim. O projeto determina que cada entregador deverá ter um número de identificação e um QR code próprio. Isso deverá estar estampado em um crachá de tamanho apropriado, junto com uma fotografia.

Em outro caso semelhante, a câmera de segurança de uma rua nos Jardins, área nobre de São Paulo, registrou o momento exato em que um assaltante que se passava por um entregador, por estar de moto e com uma mochila-baú, passa e pega o celular do pedestre. A reportagem conversou com a vítima, que preferiu não se identificar: “O cara limpou a conta da minha empresa, limpou a conta da minha esposa e foi um prejuízo de R$ 70 mil. Isso tudo em praticamente uma hora e meia, duas horas. Aí, nós cancelamos cartões, essas coisas…”. Apesar da sensação de insegurança da população, os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo dão conta de que, em fevereiro, os roubos caíram 4,4%, passando de 18.983 para 18.153, já os furtos tiveram um crescimento de 13%.

*Com informações da repórter Carolina Abelin