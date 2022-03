Após falas machistas sobre ucranianas, Arthur do Val se filia ao União Brasil

Apesar de ter deixado o MBL por causa do escândalo, o deputado segue o movimento de outros parlamentares do grupo; a princípio ele não pretende concorrer a nenhuma cargo em outubro de 2022

Carol Jacob/Alesp - 02/02/2022 Arthur do Val



Depois de sair do Podemos em meio a um vazamento de áudios com declarações machistas sobre mulheres ucranianas, o deputado estadual de São Paulo Arthur do Val se filiou ao União Brasil. Apesar de ter deixado o Movimento Brasil Livre (MBL), também em razão do escândalo, Do Val segue o movimento de outros parlamentares do grupo. De acordo com a assessoria do parlamentar, a princípio o deputado não pretende concorrer a nenhuma cargo em outubro de 2022. O deputado ainda tem que aguardar a conclusão de um processo por quebra de decoro parlamentar, em discussão no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Em uma defesa prévia enviada ao Conselho, Do Val pediu o arquivamento do processo argumentando que as provas foram obtidas de forma ilícita. Se o grupo decidir pela cassação do mandato, o deputado fica impossibilitado de concorrer nas eleições. Arthur do Val chegou a ser pré-candidato do Podemos ao governo do Estado de São Paulo, mas também anunciou a desistência após o vazamento dos áudios. O parlamentar esteve na Ucrânia, dizendo que iria arrecadar doações para refugiados após a invasão do país pela Rússia. Em uma mensagem de voz enviada para amigos, ele disse que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, além de fazer insinuações de turismo sexual, envolvendo um dos líderes do MBL.

*Com informações da repórter Nanny Cox