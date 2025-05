Após impedir embarque de cão de criança autista, TAP alega que decisão judicial viola manual de operações de voo

Decisão da 5ª Vara Cível de Niterói determinava o transporte do animal na cabine da aeronave; empresa ofereceu alternativas de transporte, que foram recusadas pela tutora, e destacou que a criança não viajaria no voo

Reprodução/Redes A companhia aérea se recusou a permitir que Te, um cão de serviço essencial de uma criança de 12 anos com autismo não verbal, embarcasse na cabine



No último sábado (24), um voo da TAP, que estava programado para partir do Rio de Janeiro com destino a Lisboa, foi cancelado devido a uma controvérsia envolvendo um cão de serviço. A companhia aérea se recusou a permitir que o cão, chamado Ted, embarcasse na cabine. Ted é um cão de serviço essencial para uma criança de 12 anos com autismo não verbal, ajudando-a a controlar crises. A tutora do cão possuía uma autorização judicial para o embarque, apesar de o certificado veterinário internacional do animal estar prestes a expirar. Em resposta, a TAP afirmou que a decisão judicial violava seu manual de operações de voo, comprometendo a segurança a bordo, e por isso optou por cancelar o voo. A empresa ofereceu alternativas de transporte para o cão, que foram recusadas pela tutora, e destacou que a criança não viajaria nesse voo.

Luciana Brites, psicopedagoga e CEO do Instituto Neurosaber, explicou a importância dos cães de serviço para crianças com autismo. Segundo Brites, o autismo é um transtorno de comunicação que pode se manifestar em diferentes níveis, e a interação com animais pode ser fundamental para a comunicação de crianças não verbais. Ela destacou que os animais podem melhorar a abordagem comportamental dessas crianças. Dados do IBGE de 2022 indicam que o Brasil possui 2,4 milhões de diagnósticos de autismo, com maior prevalência entre meninos e crianças de 5 a 9 anos. Brites ressaltou que o aumento dos casos é uma tendência global e que o diagnóstico precoce é crucial, assim como o acesso a informações de qualidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A psicopedagoga também abordou o impacto emocional do diagnóstico de autismo nas famílias. Ela destacou que o diagnóstico pode ser um momento de luto, onde as famílias precisam ressignificar suas expectativas e buscar apoio profissional. Brites enfatizou a importância de um acompanhamento adequado e da inclusão escolar, já que a escola também é impactada pelo transtorno. As causas do autismo ainda não são totalmente compreendidas, envolvendo fatores genéticos e ambientais. Brites mencionou que a idade avançada dos pais pode ter alguma relação com o aumento dos casos, mas reforçou a importância de um dia de cada vez e de um suporte contínuo para as famílias afetadas.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA