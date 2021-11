Após internado para procedimento no coração, Luciano Bivar pode receber alta neste sábado

Presidente do partido União Brasil está em observação na UTI de um hospital de São Paulo desde a noite da última sexta-feira

Valter Campanato/Agência Brasil Luciano Bivar é deputado federal e presidente do partido União Brasil



O presidente do partido União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar, foi internado na última sexta-feira, 12, no hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, onde passou por uma angioplastia coronariana. Ele precisou colocar três stents no coração após descobrir em exames obstruções nas artérias. De acordo com o último boletim médico, Bivar está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que faz parte do protocolo médico, ficar em observação na UTI. O quadro de saúde do deputado é estável e ele pode receber alta ainda neste sábado, 13, do hospital.

*Com informações da repórter Camila Yunes