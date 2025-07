Após morte de passageiro, ViaMobilidade conclui instalação de barreiras nas portas de plataforma da Linha 5-Lilás

Conhecidas como ‘gap fillers’, as estruturas servem para reduzir o vão entre o trem e a plataforma, evitando acidentes como quedas e prensamentos; todo processo nas 17 estações durou menos de 60 dias

ALEXANDRE SERPA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A instalação dos equipamentos foi motivada por um acidente fatal ocorrido em 6 de maio, que resultou na morte de Lourivaldo Nepomuceno, de 35 anos



A ViaMobilidade, concessionária responsável pela Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo, finalizou na última segunda-feira (14) a instalação de barreiras de segurança superiores em todas as 17 estações da linha. A medida visa aumentar a segurança dos passageiros e evitar acidentes no vão entre o trem e a plataforma. A instalação dos equipamentos, conhecidos como “gap fillers”, foi motivada por um acidente fatal ocorrido em 6 de maio, que resultou na morte de Lourivaldo Nepomuceno, de 35 anos. Ele ficou preso no vão e foi esmagado pelo trem. Dez dias após o incidente, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) autorizou a ViaMobilidade a iniciar a instalação das barreiras.

Ao todo, foram instaladas 550 unidades de “gap fillers” na parte superior das portas das plataformas. O dispositivo funciona como uma barreira física que impede que passageiros caiam no vão. O mecanismo possui uma estrutura semelhante a “dentes”, que preenche o espaço e garante que o sensor da porta seja acionado caso detecte a presença de um corpo, algo que falhou no acidente com Lourivaldo.

A concessionária informou que o trabalho foi realizado em menos de 60 dias, sempre durante a noite, para não afetar a operação dos trens. Nos próximos dois meses, a ViaMobilidade planeja instalar mais 1.632 barreiras na parte inferior das portas, reforçando ainda mais a segurança em toda a linha.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA