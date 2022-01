Esposa de Maurílio se pronuncia pela primeira vez após morte do cantor

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, também se pronunciou sobre a virada do ano

Reprodução/Instagram/mauriliolem/28.12.2021 Maurílio foi internado no dia 15 de dezembro com diagnóstico de tromboembolia pulmonar



A esposa do cantor Maurílio, Luana Ramos, pediu força e entendimento a Deus para enfrentar os próximos dias e a vida sem o parceiro. Ao postar uma foto do cantor dormindo, ela escreveu em referência a música de maior sucesso dele nessa última sexta-feira de 2021, “literalmente sextou com S de saudade”. Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD de uma dupla sertaneja. Ele chegou a cair no palco e, depois de ficar duas semanas internado em de Goiânia com diagnóstico de tromboembolia pulmonar, morreu na última quarta-feira, aos 28 anos.

Luana escreveu que o marido vai iniciar 2022s descansando nos braços do Pai. Mas questionou o que vai ser do ano novo e da vida dela daqui pra frente. A esposa do cantor relembrou ainda momentos dos dois juntos. A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, também se pronunciou sobre a virada do ano. Em fotos publicadas na chegada de 2022 ela agradeceu o apoio do fã-clube da cantora. “Somos gratos a vocês pelo carinho, orações, por tudo que são para nós”. Ruth pediu ainda o fim da angústia, dor e sofrimento em todas as áreas da vida das pessoas.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini