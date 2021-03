Após oito meses de alta, piora da pandemia derruba confiança da Indústria

Pior fase da Covid-19 no Brasil obriga setores, como automotivo e têxtil, a paralisar suas atividades

O avanço da pandemia da Covid-19 derruba a confiança da Indústria. Após 8 meses de alta, o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, destaca a mudança de comportamento na passagem de fevereiro para março. “Isso acontece em todos os setores considerados na pesquisa, seja na extrativa ou construção. A queda foi mais significativa em alguns setores e, em alguns casos, levou o índice a ficar abaixo dos 50 pontos. Ou seja, para alguns setores, à falta de confiança do empresário neste mês de março. Desde julho, não se via nenhum setor com falta de confiança.” A pior fase da pandemia no Brasil obriga setores a paralisar suas atividades. São exemplos os automotivo e têxtil, até em razão do fechamento do varejo, com as restrições do funcionamento, numa adequação da demanda.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos