Após oito meses, presídios de SP retomam visitas presenciais neste final de semana

Não será liberado a entrada de menores de 18 e acima de 59 anos, assim como gestantes e pessoas com sintomas de gripe



Visitas ao sistema penitenciário de São Paulo retornam gradualmente após oito meses de proibição. As entradas presenciais estavam suspensas desde março em razão da pandemia da Covid-19. Das 177 unidades do estado, em 160 haverá permissão para a volta dos visitantes. As outras dependerão de decisões judiciais. O retorno deve seguir protocolos de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus, entre eles está a alternância de visitas entre pavilhões. Neste final de semana, seguindo as regras, apenas os presos e presas de pavilhões pares receberão visitas.

Além disso, cada detento poderá receber uma única pessoa por no máximo duas horas. Não será liberado a entrada de menores de 18 e acima de 59 anos, assim como gestantes e pessoas com sintomas de gripe. Ainda estão proibidas visitas íntimas e contato físico, como abraço ou aperto de mão. Mochilas, sacolas, comida, itens de higiene e roupas também não serão permitidos. Os visitantes terão que usar máscaras e medir a temperatura na chegada as unidades. Segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária, até agora, 33 presos e 31 funcionários morreram por causa da Covid-19. No total, 11.246 detentos testaram positivo para coronavírus.

