Após polêmicas, Maracanã não vai mudar de nome e homenagear Rei Pelé

Projeto aprovado na Alerj deve ser vetado pelo governador em exercício Cláudio Castro

Estádio do Maracanã - Ag. Brasil Cariocas e fluminenses não tem nada contra o Rei do Futebol, que comandou espetáculos, grande jogos e partidas com a camisa do Santos



O Maracanã não vai mudar de nome. É o que garantem fontes no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, um polêmico projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado prevendo a mudança do nome do Maracanã — de jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé. De lá para cá, desde a aprovação do projeto, há muito debate correndo em torno do assunto no Rio de Janeiro.

O projeto de lei está com o governador em exercício Cláudio Castro, que deve vetá-lo. Ao que parece, ele vai ouvir as vozes do povo e das ruas. Cariocas e fluminenses não tem nada contra o Rei do Futebol, que comandou espetáculos, grande jogos e partidas com a camisa do Santos e da Seleção brasileira jogando no Maracanã. Mas eles entendem que Pelé já recebeu muitas homenagens e ainda vai receber outras várias ao longo da vida e após ela.

Enquanto isso, o jornalista Mário Filho precisa ficar marcado na historia, já que foi peça fundamental para o jornalismo esportivo, lutou para que a Copa do Mundo de 1950 viesse ao Brasil e também brigou para que o Estádio do Maracanã fosse erguido na região em que está hoje, por entender que o monumento estaria posicionado em um ponto democrático da cidade.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga