Após reforma ministerial, mãe de Ciro Nogueira toma posse no Senado Federal

Aos 72 anos, Eliane Nogueira é empresária e vai cumprir o primeiro mandato político

Jefferson Rudy/Agência Senado Além de ser a primeira suplente do parlamentar, Eliane é mãe do agora ministro da Casa Civil



Com a nomeação de Ciro Nogueira à Casa Civil, já tomou posse no Senado Eliane Nogueira (PP). Além de ser a primeira suplente do parlamentar, ela é mãe do agora senador licenciado. A cerimônia de possa contou com a presença de Ciro e do senador Elmano Férrer, também do Progressistas do Piauí. Aos 72 anos, Eliane Nogueira é empresária e vai cumprir o primeiro mandato político. Ela ficará no cargo enquanto o seu filho estiver como ministro. Senadores governistas veem com bons olhos a ida de Ciro Nogueira ao Poder Executivo. O novo ministro é considerado um conciliador, capaz de dialogar com diferentes correntes do Senado em um momento difícil para o governo na Casa devido à CPI da Covid-19.

Aliados também esperam que ele ajude a reduzir resistências à indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das missões em que ele ajudaria é convencer o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, a avançar com o tema e marcar a sabatina. Apesar de ser aliado do Planalto, Alcolumbre ficou insatisfeito com a escolha de Mendonça. A saída de Ciro Nogueira também provoca mudanças na composição da CPI da Covid-19: antes titular, ele dá lugar ao senador Luiz Carlos Heinze (PP). Com isso, abre-se uma vaga como membro suplente, que vai ser ocupada por Flávio Bolsonaro. Ambos já vinham marcando presença nas sessões da comissão.

*Com informações do repórter Levy Guimarães