Após renúncia de Liz Truss, Macron diz torcer para que Reino Unido encontre estabilidade política

Ao chegar na cúpula de líderes da União Europeia, que acontece em Bruxelas entre hoje e amanhã, o presidente francês falou sobre a crise no governo britânico

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ O presidente da França, Emmanuel Macron, comentou de maneira breve a renúncia de Liz Truss



Após o anúncio da renúncia de Liz Truss, nesta quinta-feira, 20, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que torce para que o Reino Unido encontre a estabilidade política “o mais rapidamente possível”, por isso ser o melhor para a União Europeia (UE). Em Bruxelas, o presidente da França reagiu desta forma à notícia divulgada mais cedo de que a primeira-ministra britânica está renunciando à função de líder do Partido Conservador, deixando assim a chefia do governo quando for concluída a sucessão. “Não quero me meter na vida política dos britânicos. Me encontrei com Liz Truss em várias ocasiões, nos falamos nesta semana. Tínhamos uma relação de trabalho que estava sendo construída. Espero, em todo caso, que o Reino Unido possa encontrar o mais rapidamente possível a estabilidade e siga adiante”, disse. “É bom para nós e bom para nossa Europa”, completou Macron, ao chegar na cúpula de líderes da UE, que acontece entre hoje e amanhã.

Truss explicou que hoje pela manhã se reuniu com Graham Brady, presidente do Comitê 1922 – que reúne deputados conservadores sem pasta ministerial -, e eles concordaram que a eleição sucessória interna deve acontecer “na próxima semana”. Nas últimas horas, o número de deputados conservadores que pediam sua renúncia disparou, o que tornava praticamente insustentável sua continuidade no comando do Executivo. As exigências para a saída da chefe de governo se intensificaram depois de, no dia 23 de setembro, ser apresentado um novo plano fiscal, com uma redução em massa de impostos, o que semeou o caos nos mercados e gerou desconfiança sobre a economia britânica. Com a renúncia em apenas 44 dias após assumir o cargo, em 6 de setembro, Truss se tornou a primeira-ministra que ficou menos tempo no cargo na história do país.

*Com informações da EFE