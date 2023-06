Após repercussão negativa, Zema pede desculpas por fala sobre beneficiários de auxílios

Governador de Minas Gerais disse que quis destacar empenho dos Estados do Sul e do Sudeste pela criação de empregos e que, por isso, a população depende menos de auxílios emergenciais

ALLAN CALISTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador participou de evento com outros chefe do Executivo das regiões Sul e Sudeste



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) deu uma nova declaração neste sábado, 3, com a presença de chefes de outros Estados, dizendo que foi mal interpretado por sua fala anterior. Na sexta-feira, 2, Zema afirmou que nas regiões Sul e Sudeste há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial e que há um setor produtivo mais dinâmico nos sete Estados que integram as duas regiões. Zema se explicou, dizendo que sua fala concentrada que nessas regiões há geração maior de empregos e que os governadores estão concentrados nisso. Por causa dessa situação, as pessoas ficam menos dependentes de auxílios governamentais. “Quem analisar a minha fala vai ver aquilo que eu quis dizer, e se eu fui mal interpretado, peço desculpas, é que nós, governadores do Sul e do Sudeste acreditamos que o melhor programa social é a geração de emprego. Somos Estados que acreditamos nisso”, disse Zema.

*Com informações do repórter David de Tarso