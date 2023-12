Após ser criticado por declarações contra a ciência climática, chefe da COP-28 faz apelo por redução das emissões até 2030

Em vídeo vazado, Al Jaber disse que não existe nenhuma ciência ou cenário que diga que a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis vai conseguir limitar o aquecimento em 1,5 ºC

KARIM SAHIB/AFP Sultão Al Jaber durante discurso na COP-28



O chefe da conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre mudanças climáticas, a COP-28, o sultão Al Jaber, fez um apelo, nesta segunda-feira, 4, pela diminuição das emissões de gases causadores do efeito estufa até 2030. O presidente da COP-28 disse que as delegações reunidas na cúpula acreditam e respeitam a ciência e pediu que 43% da poluição atmosférica global seja eliminada até 2030. O discurso do sultão representou uma clara mudança de postura por pressão da opinião pública após o vazamento de um vídeo em que ele teria questionado se para atingir a neutralidade em emissões de carbono seria imprescindível eliminar os combustíveis fósseis. No domingo, 3, o jornal britânico The Guardian publicou um vídeo que mostra uma conversa exaltada do sultão com a ex-primeira ministra da Irlanda, Mary Robinson, durante um fórum virtual em novembro.

Nas imagens, Al Jaber disse que não existe nenhuma ciência ou cenário que diga que a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis vai conseguir limitar o aquecimento em 1,5 ºC. Um dos pontos de maior divergência da COP-28 é justamente sobre como mencionar os combustíveis fósseis na declaração final da cúpula. A disputa se dá entre os países que apontam a necessidade de eliminar gradualmente esta fonte de energia não-renovável e que representa mais de 75% do consumo energético mundial e os que insistem em apenas mencionar a redução do uso destes combustíveis.

*Com informações do repórter Marcelo Favalli