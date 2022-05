Após sugerir encontro com Putin, Bolsonaro ironiza: ‘Lula acabaria com a guerra na Ucrânia tomando cerveja’

Declaração foi feita diante de apoiadores em Brasília e se referia à recente frase do petista sobre o conflito no Leste Europeu poder ser resolvido em uma mesa de bar

Clauber Cleber Caetano/PR - 26/04/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)



Após sugerir uma comitiva de presidente para conversar com Vladimir Putin, na Rússia, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), ironizou uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que ele ‘acabaria com a guerra na Ucrânia tomando cerveja’. A declaração foi feita diante de apoiadores em frente do Palácio da Alvorada, em Brasília, na última segunda-feira, 2. Na ocasião, Bolsonaro criticava a fala de Lula nas manifestações de 1º de maio, nas quais culpou o atual governo pela inflação, quando debochou do petista. Bolsonaro fazia referência à recente frase de Lula sobre o conflito no Leste Europeu poder ser resolvido em uma mesa de bar.

No último domingo, Bolsonaro sugeriu às autoridades da Turquia a criação de uma comitiva de presidentes para visitar o presidente da Rússia. Em entrevista à Jovem Pan News, o ex-chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, disse que a iniciativa é louvável do ponto de vista de querer a paz, mas vê dificuldades. Para ele só seria uma ação válida se o mesmo fosse feito em relação à Ucrânia. “Um dos problemas que ela [a ideia] suscita é se haveria algum tipo de iniciativa semelhante em relação à Ucrânia. Eu acho que o Brasil tem dado demasiados sinais de estar mais próximo da Rússia do que da Ucrânia, de ter uma opção pela Rússia. Eu acho que isso é uma percepção crescente na comunidade internacional, nos países democráticos, que deveriam ser os nossos principais parceiros internacionais. A ideia de visitar o Putin pode ser mais um elemento nessa leitura”, declarou Araújo.

*Com informações da repórter Carolina Abelin