Após tumulto e prisão de manifestantes na Alesp, deputados fazem requerimento para votações sem público

Confusão durante aprovação da privatização da Sabesp culminou em um documento protocolado por parlamentares para fechar a galeria do plenário Juscelino Kubitschek

Rodrigo Costa/Alesp/Divulgação Deputados discutem de maneira acalorada na Alesp durante discussão sobre o projeto de privatização da Sabesp



Após o tumulto e prisões ocorridas durante a aprovação da privatização da Sabesp, deputados estaduais protocolaram um requerimento para o fechamento do plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) durante as votações. O deputado Danilo Balas (PL) colheu as assinaturas de pelo menos 30 parlamentares para protocolar o documento, que foi entregue ao presidente da Alesp, André do Prado (PL). O requerimento solicita o fechamento da galeria do plenário Juscelino Kubitschek, espaço destinado para o público em geral durante as sessões plenárias. No documento, é enfatizado que “atos de vandalismo” e “comportamentos antidemocráticos” atrapalham a continuidade das atividades legislativas e, principalmente, colocam em risco a segurança de deputados, funcionários da Casa, seguranças e profissionais da empresa.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto