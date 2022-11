Após vitória de Lula, Alemanha anuncia retomada do financiamento do Fundo Amazônia

Sinalização ocorre dias depois da Noruega também afirmar que vai restabelecer a iniciativa de preservação da floresta

CARL DE SOUZA / AFP Desmatamento na Amazônia tem tido alta nos últimos anos



Dias depois da Noruega anunciar a retomada de ajuda financeira para proteger a Amazônia do desmatamento, foi a vez da Alemanha anunciar que deve fazer o mesmo. Nesta quarta-feira, 2, um porta-voz do ministério alemão de desenvolvimento e cooperação afirmou que o país está pronto para liberar os recursos congelados para o Fundo de Preservação da Floresta Amazônica. O representante do governo alemão afirmou que os detalhes serão discutidos com a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e garantiu que há uma grande vontade de estender rapidamente a mão ao novo governo. Depois da vitória eleitoral de domingo, 30, o petista firmou que o Brasil está disposto a assumir um papel de liderança na luta contra a emergência climática e destacou que o planeta precisa de uma “Amazônia viva”. Uma data de retorno da liberação do financiamento alemão ainda não foi anunciada e, de acordo com a Alemanha, a volta do fundo dependerá dar condições políticas no Brasil. Cerca de US$ 641 milhões estão congelados, o equivalente a quase R$ 3,3 bilhões. Em agosto de 2019, os principais financiadores do fundo decidiram cortar os subsídios ao acusarem o presidente Jair Bolsonaro (PL) de não agir contra o desmatamento na região.

*Com informações da repórter Nanny Cox