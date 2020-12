Apostadores têm até dia 31 de dezembro para concorrer à Mega da Virada

Prêmio pode pagar R$ 300 milhões para quem aceitar seis dezenas

Reprodução/Agência Brasil Apostas podem ser realizadas nas agências lotéricas, pelo aplicativo de celular Loterias Caixa ou no próprio site do banco



A Mega-Sena da Virada deste Réveillon poderá pagar R$ 300 milhões para quem acertar seis dezenas. As apostas podem ser realizadas nas agências lotéricas, pelo aplicativo de celular Loterias Caixa ou no próprio site da Caixa Econômica Federal. Para jogar é simples: basta marcar de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis na cartela. Existe, ainda, a possibilidade da Surpresinha — modo em que o sistema escolhe os números para o apostador. Há também a opção dos bolões, que são comercializados apenas nas lotéricas pelo valor mínimo de R$ 10.

Vários jogadores já fizeram as apostas e aguardam ansiosamente o resultado do sorteio. É o caso do gerente financeiro Sérgio Camargo, que espera começar 2021 mais tranquilo. “Eu sairia para fazer uma viagem, descansaria um pouco. Ia investir com um gerente financeiro e começar com o pé direito.” As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 17h do dia 31 de dezembro e o resultado sai às 20h do mesmo dia. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa — de cinco dezenas. Se não houver vencedores na primeira e na segunda faixa, o prêmio será rateado entre os que acertaram quatro dezenas. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula.

*Com informações do repórter Renato Barcellos