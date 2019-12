Apostas da Mega da Virada podem ser feitas até às 17h

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Probabilidade de ganhar o prêmio de cerca de R$ 300 milhões é de uma em 50 milhões



Hoje é o último dia para apostar na Mega da Virada e ter a chance de se tornar milionário em 2020. O valor estimado é de R$ 300 milhões.

Como o prêmio não acumula, muita gente está sonhando em levar essa bolada sozinha, mas, o mais provável, é que ele seja dividido entre vários apostadores. Até hoje, nunca ninguém levou sozinho o prêmio da Mega da Virada. No ano passado, o dinheiro foi dividido entre 52.

Nesta segunda-feira (31), o valor arrecadado na Mega da Virada bateu recorde para um único dia. Segundo a Caixa Econômica Federal, o montante apostado somou mais de R$ 210 milhões.

O radialista Sérgio Souza estava em uma lotérica nesta segunda-feira, mas não fez nenhuma aposta porque tem a tradição de só arriscar no último dia. “Não sei se vai dar sorte, mas eu sempre joguei assim, no último dia, no último instante”, disse, acrescentando que não quer ganhar o prêmio sozinho. “Eu e mais 20 pessoas está bom. Se eu ganho sozinho, não saberia o que fazer com tanto dinheiro.”

Na hora de apostar, muita gente procura saber os números que mais saíram nos concursos anteriores. Na Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado e já saiu quatro vezes. Em segundo lugar, ficam as dezenas 36 e 5, que foram sorteadas três vezes cada uma.

Mesmo com essas coincidências, o professor de matemática Marcelo Suzart destaca que os números que mais saíram não influenciam nas chances dos apostadores. “Olhar para as dezenas que já saíram nos sorteios anteriores pode fazer um bem psicológico, de direcionar na hora de escolher as dezenas, mas não vai influenciar nas chances para se receber o prêmio”, garante.

Como a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de uma em 50 milhões, o zelador Pedro Rodrigues ainda não decidiu o que fazer se levar a bolada. “Nem pensei nisso ainda. Vamos ver o que vai para depois começar a programar, né?”. Ele não descarta tentar a sorte outra vez até as 17 horas, horário máximo para se apostar na Mega da Virada.

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas lotéricas e na internet, pelo portal Loterias Online. O sorteio da Mega da Virada acontecerá a partir das 20 horas.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni