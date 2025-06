Apple anuncia tradução em tempo real de mensagens e ligações

Tecnologia, nomeada como ‘Live Translation’, utiliza inteligência artificial para facilitar conversas, seja em ligações ou mensagens escritas

A Apple anunciou a tradução ao vivo para mensagens e chamadas telefônicas. Esta novidade foi apresentada durante a WWDC 2025, a conferência anual da empresa dedicada aos desenvolvedores. A tecnologia, nomeada como Live Translation, utiliza inteligência artificial para traduzir conversas em tempo real, seja em ligações ou mensagens escritas. Esta funcionalidade promete transformar a maneira como nos comunicamos em diferentes idiomas, especialmente durante viagens internacionais.

No aplicativo Mensagens, a tradução ocorre automaticamente enquanto os textos são digitados, permitindo que a conversa flua no idioma preferido do destinatário. No FaceTime, a experiência é igualmente impressionante, com legendas traduzidas ao vivo que acompanham a voz da outra pessoa. Uma janela de texto aparece na parte superior da tela, exibindo a tradução do conteúdo falado, tornando as chamadas mais inclusivas e compreensíveis.

Em ligações telefônicas, a tradução é feita por voz, proporcionando uma experiência quase simultânea, mesmo com o uso dos AirPods. Além da tradução em tempo real, o software Apple Intelligence recebeu outras atualizações, entre elas, a capacidade de resumir chamadas telefônicas e a criação de emojis personalizados com a ajuda do chat GPT. O principal lançamento do evento foi o sistema operacional iOS26, que promete trazer ainda mais inovações para os usuários da Apple.