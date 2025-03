Aproximação? Secretários de Eduardo Paes se encontraram com Bolsonaro antes de ato pró-anistia no Rio

Leandro Matieli, da Casa Civil, e Brenno Carnevale, da Ordem Pública, posaram para fotos ao lado do ex-presidente; prefeito do RJ negou que a presença da equipe na manifestação tenha sido movimento político

Reprodução Secretários municipais do Rio posam ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro



No último domingo (16), três secretários da Prefeitura do Rio de Janeiro participaram de um café da manhã com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento antecedeu um ato em prol da anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro, realizado na praia de Copacabana. A reunião chamou a atenção de políticos e especialistas, destacando a presença do secretário da Casa Civil, Leandro Matielli, do secretário de Ordem Pública, delegado Brenno Carnevale, e também do presidente da empresa de turismo da capital, Bernardo Fellows. A participação dos secretários foi intermediada por Alexandre Esquerdo, ex-aliado de Eduardo Paes na Câmara Municipal e atual secretário do governo de Cláudio Castro, do PL, partido de Bolsonaro.

A ligação de Alexandre Esquerdo com o pastor Silas Malafaia, um dos principais apoiadores de Bolsonaro, também foi um ponto de destaque. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, negou que a presença de seus secretários no evento tenha sido um movimento político, afirmando que eles estavam lá por razões logísticas e operacionais. A organização do evento agradeceu e elogiou Paes, sugerindo que a manifestação teve mais apoio da prefeitura do que outras lideradas por Bolsonaro na zona sul do Rio de Janeiro nos últimos anos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Eduardo Paes, em seu quarto mandato como prefeito, é o mais longevo da história do Rio de Janeiro. Fontes indicam que ele pretende concorrer novamente ao Palácio Guanabara em 2026, após duas tentativas malsucedidas. Na última disputa, perdeu para o ex-juiz Wilson Witzel, que foi destituído do cargo por impeachment devido a desvios durante a pandemia de Covid-19. A derrota ainda não foi bem assimilada por Paes, que também foi cogitado como possível vice em uma chapa com o atual presidente Lula em 2026. Os movimentos políticos futuros de Eduardo Paes estão sendo cuidadosamente analisados por ele e pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA