Araraquara zera novamente número de mortes por Covid-19

Desde a última quarta-feira, a cidade vive um feriado prolongado com medidas mais restritivas; o transporte público, por exemplo, está suspenso

TETÊ VIVIANE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/02/2021 Araraquara registrou 333 mortes desde o início da pandemia



A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, zerou novamente as mortes por Covid-19 neste sábado, 3. Essa é a segunda vez em uma semana que o município não tem óbitos pela doença; o registro anterior é de 26 de março. Com isso, a cidade mantém o número de 333 mortes desde o início da pandemia. Desde a última quarta-feira, Araraquara vive um feriado prolongado com medidas mais restritivas; o transporte público, por exemplo, está suspenso. Também há barreiras sanitárias e a entrada de pessoas no município só pode ocorrer com a apresentação de teste negativo para a Covid, sujeito a multa que varia de 120 a 6 mil reais.

O endurecimento das restrições vai até este domingo; depois, o município retorna à fase emergencial do Plano São Paulo. Atualmente, são 182 pacientes internados – 74 moradores de Araraquara e 108 de outros municípios que foram transferidos para hospitais da cidade. Já a ocupação de leitos UTI está em 92%. Araraquara também registrou, neste sábado, mais 30 casos da doença e chegou a 17.501. Em fevereiro, a cidade, de 240 mil habitantes, fez dez dias de ‘lockdown’ com o objetivo de conter o avanço da doença.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini