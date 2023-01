Arthur Lira e Rodrigo Pacheco tentam reeleição para a presidência da Câmara e do Senado em fevereiro

Na Câmara, acordos devem garantir reeleição de Lira (PP); já no Senado, Pacheco deverá enfrentar disputa acirrada contra Rogério Marinho (PL)

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Candidatos devem obter a maioria absoluta dos votos para garantir eleição



Os atuais presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tentam a reeleição para os cargos. Ao que tudo indica, Arthur Lira deve se manter no cargo, isso porque nenhum outro nome foi apresentado e, desde o ano passado, o deputado alagoano vem articulando em busca de apoio de partidos. A aproximação dele com o governo Lula desde o fim de 2022, durante a aprovação da PEC que garantiu mais recursos no orçamento de 2023 selou o apoio do PT nesta eleição. Ele também tem a seu favor um acerto prévio entre partidos de divisão dos demais cargos nas comissões temáticas. No Senado, Pacheco deverá ter um adversário: o senador eleito Rogério Marinho (PL), que pertence à maior bancada da Casa. A disputa pela presidência promete ser acirrada. Para ser eleito, é necessário obter a maioria absoluta. Na Câmara, isso equivale a 257 votos, enquanto no Senado são necessários 41 votos.

*Com informações da repórter Berenice Leite