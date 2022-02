‘Ataque dos Cães’, ‘Belfast’, ‘Duna’ e ‘Drive My Car’ devem ser os favoritos no Oscar, afirma especialista

Jurada do Globo de Ouro, Miriam Spritzer também destacou a importância da indicação de melhor direção para Jane Campion e falou sobre a não indicação de Lady Gaga

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Premiação do Oscar divulgou seus indicados na última terça-feira, 8



Na última terça-feira, 8, foram divulgadas as indicações para o Oscar 2022. Para falar sobre o que esperar da premiação, que consagrou o filme ‘Ataque dos cães’ em 12 categorias, a jornalista brasileira radicada nos Estados Unidos e especialista em cinema, jurado do Globo de Ouro, Miriam Spritzer, concedeu entrevista ao vivo para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta quarta-feira, 9. Para ela, Além de Ataque dos Cães, outros três produções merecem destaque do público e devem liderar a premiação: Belfast, Duna e Drive my Car.

“Provavelmente os ‘frontrunners’, que a gente chama, vão ser ‘Ataque dos Cães’, ‘Belfast’, ‘Duna’ e esse filme japonês que está todo mundo querendo saber direitinho o que é, que se chama ‘Drive my car’, que é um dos favoritos e tem ganhado em outras premiações várias categorias de melhor filme. No Oscar, ele foi indicado a melhor filme, melhor filme de língua estrangeira e melhor direção. Então, é um ano muito bom para filmes estrangeiros também”, destacou Miriam. Ela ainda pontuou a importância de Jane Campion na premiação, por ser a única mulher já indicada duas vezes na história por “melhor direção”. Campion foi indicada pelo filme “Power of the Dog”.

Questionada sobre a não indicação da cantora e atriz Lady Gaga em nenhuma categoria por sua atuação em ‘House of Gucci’, a jornalista falou que acha difícil que ela tenha sido ‘esnobada’ pela Academia, já que são poucos nomes indicados, ao final. Miriam destacou a campanha de cada atriz para conseguir a indicação. “Como eu já votei, eu digo que é muito difícil chegar nessa lista dos cinco indicados. Quando a gente recebe as opções para votar, são 500, 600 pessoas. Ser esnobado é difícil. Existia muito medo da Kristen Stewart não ser indicada, porque apesar da apresentação, da performance dela ter sido merecedora de Oscar, ela não faz campanha e ainda dizia que não se importava com os prêmios. A Lady Gaga está aí na corrida pelos prêmios há muito tempo. Ela fez uma performance realmente forte, mas eu acredito que os fãs estavam mais insistindo que ela fosse indicada do que a indústria de fato. A academia procura dar as indicações para atores e atrizes mais estabelecidas. Então, não é uma surpresa que a Lady Gaga não tenha sido indicada”, opinou.