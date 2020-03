Aumenta número de vítimas dos temporais no Rio de Janeiro

Cléber Mendes/Estadão Conteúdo De acordo com o último balanço dos órgão estaduais, seis pessoas morreram e 16 mil estão desabrigadas no estado pelas chuvas



O número de mortos, desabrigados e desalojados aumentou no Rio de Janeiro. Segundo último balanço da Defesa Civil do Estado e do Corpo de Bombeiros, ao todo, são seis mortos e mais de 16 mil desabrigados. No último boletim, eram cinco óbitos e cerca de 5 mil desalojados.

A sexta vítima das chuvas foi identificada como Júlio César Izaias, de 32 anos. Ele foi encontrado sem vida no Rio Tanquá, localizado na baixada fluminense, no dia 1 de março.

Uma nova contagem da Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros apontou mais de 16 mil estão desabrigados e desalojados no estado do Rio de Janeiro.

A expectativa é que o fim do verão seja menos chuvoso na região e volte a ter as características típicas da estação, com temperaturas elevadas e abafamento.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.