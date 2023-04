Aumento da violência na região da Cracolândia faz comércio sofrer com falta de clientes

Donos de lojas na região registraram queda de até 70% no faturamento após clientes deixarem de ir ao local, que sofre com assaltos e tráfico de drogas

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em nota, a gestão municipal afirmou que a subprefeitura da Sé realiza ações de zeladoria diariamente



A região central de São Paulo sofre com violência, invasões de comércio, moradores em situação de rua e venda de drogas e produtos ilícitos. No meio disso, os comerciantes estão desesperados, porque os clientes sumiram e o prejuízo aumenta a cada dia. Na Rua dos Gusmões, vários comércios de motocicletas e motopeças estão em condições de penúria. Algumas lojas viram o faturamento cair 70% e estão próximas de fechar as portas. O empresário José Renato conta um pouco do que está enfrentando. “A gente está muito triste e preocupado. São 300 funcionários, colaboradores e lojistas que estão desamparados”, disse o empresário. Antes, a localização central e o ambiente tranquilo serviam como chamariz para clientes. Hoje, parece impossível manter os comércios abertos em uma região violenta e suja. Alguns empresários chegaram a investir R$ 30 milhões em suas lojas. José Renato diz que as pessoas desapareceram do local: “Nós estamos evidentemente morrendo. Uma região que até outro dia, nos sábados, frequentavam 50 mil pessoas”. Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que, em fevereiro de 2023, inaugurou o serviço de Cuidados Prolongados, Álcool e Drogas, com 39 leitos para o tratamento de dependência química durante 24 horas. Em outro trecho, a prefeitura afirma que “a subprefeitura da Sé realiza diariamente ações de zeladoria urbana em toda a região central. Os profissionais passam por treinamento e são pré-selecionados antes de cada ação. A secretaria municipal de Segurança Urbana afirma que a Guarda Civil Metropolitana atua no patrulhamento comunitário e preventivo da Nova Luz, por meio de rondas periódicas”.

*Com informações do repórter Luiz Guerra