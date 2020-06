Aumento de casos de Covid-19 pausa reaberturas nos EUA

Em lugares como Nova York, Nova Jérsei e Connecticut o processo de retomada está indo bem

EFE/EPA/PETER FOLEY A situação é tão séria, que na sexta-feira, os membros da força-tarefa do coronavírus da Casa Branca convocaram a imprensa para uma coletiva



Nos Estados Unidos, algumas regiões estão interrompendo o processo de retomada das atividades por causa do aumento no número de casos de Covid-19, que preocupa o país. No Texas, além de parar o processo de reabertura, o governador Grey Abbott mandou os bares fecharem ao meio-dia da sexta-feira, funcionando só para delivery e retirada no local dos pratos e bebidas.

Já a Flórida proibiu o consumo de bebidas alcoólicas dentro de bares, depois de registrar quase 9 mil casos de Covid-19 só na quinta-feira. Em Miami, quem não usar máscara em público pode ser multado: o valor da multa para primeira infração é de 50 dólares, o da segunda, 150, e o valor da terceira infração chega a 500 dólares.

Em Nevada, o estado onde fica a cidade de Las Vegas, que reabriu os cassinos no começo do mês, o governador Steve Sisolak determinou nesta semana o uso obrigatório de máscaras de proteção. Estados como Louisiana, Carolina do Norte, Idaho, Kansas e Maine também pisaram no freio e resolveram esperar mais antes de avançar na reabertura. Já em outros lugares, como Nova York, Nova Jérsei e Connecticut, o processo de reabertura está indo bem, sem aumento no número de casos.

A situação é tão séria, que na sexta-feira, os membros da força-tarefa do coronavírus da Casa Branca convocaram a imprensa para uma coletiva pela primeira vez em dois meses para discutir o aumento no número de casos. O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, foi questionado sobre a retomada dos eventos de campanha de Donald Trump em lugares fechados, mesmo em meio a essa situação, e defendeu a atitude do presidente.

Mike Pence falou que a liberdade de expressão e o direito de se reunir pacificamente são garantidos pela Constituição. Mais da metade dos novos casos de Covid-19 é de pacientes jovens, com menos de 35 anos. O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, falou que certas regiões dos Estados Unidos estão enfrentando problemas sérios. Ele também lembrou que quem é jovem e saudável pode passar a doença para idosos ou outros pacientes do grupo de risco. Por isso, a responsabilidade é de todos.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo