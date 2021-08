Aumento do custo de vida deve persistir por um bom tempo, diz economista

Especialista projeta que a crise hídrica e elevação da energia elétrica ainda serão responsáveis por novas altas da inflação; mês de julho fechou com a maior IPCA dos últimos 19 anos

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A inflação em alta diminui o poder de compra dos brasileiros, mas também traz outros efeitos colaterais



Na padaria, supermercados e demais estabelecimentos comerciais não se fala em outra coisa: o aumento dos preços. O mês de julho fechou com a maior variação Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 19 anos: 0,96%, com aumento puxado pela alta dos alimentos e da energia elétrica. No entanto, na visão do empresário Bruno Jacob, proprietário de uma hamburgueria, não é de hoje que a inflação dificulta os negócios. “Esse ano infelizmente não teve jeito, já foram dois repasses de preços. No primeiro, a gente aumentou em cerca de 10%, porém não surtiu efeito, porque as coisas continuam aumentando. Na segunda vez, para não repassar tudo para os clientes, a gente acabou aumentando só nas plataformas de delivery”, afirma. A inflação em alta diminui o poder de compra dos brasileiros, mas também traz outros efeitos colaterais. Segundo especialistas, o crédito deve ficar mais caro, ou seja, com maiores taxas de juros. Até mesmo as previsões de crescimento econômico podem ser afetadas.

O economista Alessandro Azzoni observa ainda que o atual governo tem um comportamento de não interferir na economia, de forma que as projeções para os próximos meses não são boas para o consumidor. “O governo liberal não vai fazer esse tipo de intervenção e não acredito que o fará. Ele vai criar situações, melhorando a questão de importação de grãos ou alimentos para questões de abastecimento interno, mas não vejo essa interferência do governo. Com isso, vai projetar cada vez mais a questão do índice inflacionário”, afirma. Quanto ao teto da inflação estipulado pelo Ministério da Economia em 5,25%, Alessandro afirma que é possível que seja ultrapassado. Segundo ele, embora não seja possível dizer até onde a inflação pode chegar, a questão da crise hídrica e do custo da energia elétrica ainda serão responsáveis pela subida do índice, especialmente em um momento de demanda de energia em plena retomada da indústria e do comércio.

Leia também Sonhar custa caro em países que freiam desenvolvimento dos jovens 'Criança que investe desde cedo pode chegar aos 20 anos milionária', afirma Pablo Spyer Aceleração dos juros no Brasil é remédio amargo para sintoma de descontrole das contas públicas

*Com informações da repórter Carolina Abelin