Aumento do etanol explica nova alta da gasolina, diz ANP

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Combustíveis são um dos principais vilões para a inflação da economia brasileira



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) identificou um primeiro aumento no preço da gasolina no país depois de 15 semanas de queda. O aumento médio detectado na semana passada foi de 1,4% e o litro da gasolina passou a ser vendido, em média, a R$ 4,84, um aumento em relação à semana anterior, com R$ 4,79. De acordo com especialistas consultados pela Jovem Pan News, o movimento de alta tem a ver com a elevação do preço do álcool, especialmente o álcool anidro, aquele que é misturado à gasolina. Atualmente, essa mistura é expressiva, de 27%, mais de um quarto do litro da gasolina. O aumento se justifica por um período de entressafra de cana de açúcar e há também uma preferência de produtores em produzir açúcar em detrimento do etanol devido à cotação mais favorável no mercado internacional. Existe um outro motivo secundário que explica o aumento no preço, a Acelem, refinaria privatizada da Bahia que pertenceu à Petrobras, anunciou no final de semana um reajuste em seus preços, o que acaba por influenciar o preço dos combustíveis na bomba.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga