Autoridades do RJ dizem que debate sobre a 4ª dose da vacina é precipitado

Especialistas são favoráveis ao reforço vacinal, mas defendem que ainda cabe avaliação da terceira dose e do comportamento da doença

EFE/EPA/NARONG SANGNAK refeitura do Rio de Janeiro iniciou uma campanha para ampliar a imunização de crianças de 5 a 11 anos



No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde avalia a possibilidade de iniciar a segunda aplicação de reforço da vacina contra a Covid-19. Autoridades do Estado e do municípios afirmaram à Jovem Pan News que são favoráveis à quarta dose do imunizante. No entanto, elas entendem que, neste momento, o debate é precipitado. Na avaliação dos especialistas, é necessário ainda avaliar a dinâmica da terceira dose, o comportamento da doença para avançar na discussão. O Estado pretende seguir as recomendações do Ministério da Saúde sobre o tema, enquanto o município já fala em intervalo de um ano entre a terceira dose e a quarta aplicação. Nesta quinta-feira, 10, a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou uma campanha para ampliar a imunização de crianças de 5 a 11 anos na cidade. Até o momento, menos de 50% do público pediátrico foi vacinado na capital fluminense.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, espera que com a campanha nas escolas, 200 mil crianças sejam imunizadas. “Se a família não puder ir até a vacina, a vacina vai até as crianças nas escolas. A partir de hoje, em 45 dias iremos em todas as escolas que têm alunos entre 5 e 11 anos”, disse. Já o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que os pais podem ficar tranquilos, já que as vacinas contra a Covid-19 são seguras e eficientes. “Elas protegem contra internação e contra o agravamento da doença”, pontuou. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também falou sobre o assunto. Ele disse que, pela primeira vez, sentiu vergonha de ser carioca, após analisar a baixa adesão de crianças à vacinação e de adultos à imunização de reforço.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga