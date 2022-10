Autoridades intensificam combate ao mosquito da dengue no Rio de Janeiro

Quase 104 mil imóveis da capital fluminense serão visitados para serem identificados e analisados depósitos onde pode haver a proliferação do Aedes aegypti

A guerra contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya foi intensificada no Rio de Janeiro. Nesta semana, 1.654 agentes da vigilância em Saúde visitarão casas e residências para produzir um levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, conhecido como Lira. Quase 104 mil imóveis da capital fluminense serão visitados para serem identificados e analisados depósitos onde pode haver a proliferação do mosquito. Além disso, haverá coleta de amostras de larvas encontradas e o envio de dados para identificação da espécie em laboratório. Os resultados obtidos durante a realização do Lira, fornecem à Prefeitura informações sobre os índices de infestação e tem o objetivo de otimizar e direcionar ações de combate e controle da proliferação do Aedes aegypti. Esse conjunto de ações permite adotar medidas de prevenção e controle de doenças transmitidas pelo mosquito. No último Lira, realizado no mês de junho, 98, 2 mil imóveis passaram por inspeção em 250 estratos da capital fluminense. Desses estratos, 133 estavam com índice de infestação predial considerado satisfatório, menor que 1% das amostras, 108 estavam na faixa de alerta, entre 1 e 3,9%, e apenas 9 na classificação de risco para infestação.

