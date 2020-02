Rodolfo Oliveira/ Agência Pará Ao todo, mais 17 mil motoristas foram submetidos ao teste de bafômetro, sendo 11 pessoas presas por embriaguez ao volante



As multas pela Lei Seca cresceram 44% na capital paulista durante o carnaval. Segundo dados divulgados pela Polícia Militar, cerca de 1.400 condutores foram autuados entre a sexta-feira dia (21) e terça-feira (25) de fevereiro.

O balanço da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontou ainda que mais 17 mil motoristas foram submetidos ao teste de bafômetro, sendo 11 pessoas presas por embriaguez ao volante. Ao todo, 1.397 condutores foram autuados nas blitz, instaladas pelo comando de trânsito nas ruas e avenidas da cidade, contra 972 flagrantes realizados no carnaval de 2019. De acordo com as informações, 92% dos condutores multados se recusaram a soprar o bafômetro.

Os suspeitos de embriaguez estão sujeitos a penalidades como: prisão, multa de R$ 2.934,70 e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por um ano. O condutor reincidente por crime de trânsito em um intervalo de até 12 meses é multado em R$ 5.869,40 e responde a processo de cassação do direito de dirigir por dois anos.

Os números mostraram também que 6.667 carros e motos foram vistoriados, sendo que 174 veículos foram apreendidos, mais de 1,5 mil pessoas foram detidas no período e uma tonelada de drogas foi apreendida. Para a análise, o CPTran compara os dados referentes aos mesmos cinco dias de carnaval de cada ano.

*Com informações do repórter Daniel Lian.