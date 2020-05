Auxílio emergencial: Pagamento da 2ª parcela começa nesta segunda-feira

Bruno Cruz/Estadão Conteúdo Para os beneficiários do Bolsa Família, o calendário é diferente



Depois de duas semanas de indefinição, começam nesta segunda-feira (18) os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Os repasses vão até o dia 13 de junho. A portaria que foi publicada na sexta-feira (15) e que definiu o calendário dos pagamentos trouxe algumas mudanças.

A primeira delas é que os recursos serão depositados na poupança digital da Caixa para todos os beneficiários. Outra alteração restringe as movimentações que podem ser feitas por meio do aplicativo Caixa TEM.

Não será mais permitida a transferência do dinheiro para outras contas até a data de liberação dos saques, que começa no próximo dia 30. Os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio do cartão de débito virtual.

Para os beneficiários do Bolsa Família, o calendário é diferente. Ele segue as mesmas datas e a mesma forma de depósito que o benefício social.

Quem tem número de inscrição terminado em 1 receberá o dinheiro nesta segunda-feira; quem tem final número 2, receberá na terça-feira; e assim sucessivamente.

De acordo com o governo, mais de 58 milhões de brasileiros estão aptos para receber o auxílio emergencial. O dinheiro ainda não chegou para pelo menos 8 milhões de pessoas que também preenchem os requisitos para ganhar o benefício.

*Com informações da repórter Nicole Fusco