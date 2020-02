Avalanches matam dezenas no leste da Turquia

EFE Soldados turcos auxiliam nas buscas na região das avalanches



Pelo menos 38 pessoas morreram e 61 ficaram feridas por causa de 2 avalanches que aconteceram no leste da Turquia. A primeira avalanche ocorreu na terça feira em Bahçesaray, na província de Van, soterrando um micro-ônibus que transportava cerca de 15 passageiros

Cinco pessoas morreram, oito ficaram feridas e duas desaparecidas, segundo as autoridades locais. Após a catástrofe, socorristas e moradores da região foram ate o local para tentar encontrar sobreviventes. Foi ai que teve a segunda avalanche nessa quarta feira, um dia depois da primeira, enquanto as operações de busca estavam em andamento. Mais 33 morreram e 53 ficaram feridos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan manifestou suas condolências aos parentes das vítimas. O Ministério da Defesa informou que um avião militar decolou de Ancara para o local onde ocorreram as avalanches no leste do pais, com socorristas e policiais para ajudar nas buscas. O ministro da Saúde da Turquia disse que o balanço de vítimas pode aumentar, já que não há informações sobre o número de pessoas desaparecidas na neve.

A região onde ocorreram as duas avalanches é uma área montanhosa localizada nas fronteiras orientais da Turquia, de difícil acesso e onde as condições climáticas são severas no inverno. As avalanches que mataram pelo menos 38 pessoas aconteceram dez dias depois de um terremoto que matou 41 pessoas na província de Elazig, também no leste da Turquia.

* Com informações do repórter Victor Moraes.