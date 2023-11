Avião da Latam quase pousa em aeroporto errado, e tragédia é evitada por torre de controle no interior de SP

Airbus, que voava para São José do Rio Preto, ficou a cerca de 300 metros do solo em Catanduva por falha no GPS; companhia diz que pouso ocorreu ‘em total segurança’

Divulgação/Latam Airlines Airbus A320 quase se envolveu em tragédia na terça-feira, 14



Um avião airbus da empresa Latam que decolou do Aeroporto de Guarulhos na terça-feira, 14, e seguia para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, quase aterrissou equivocadamente na pista de Catanduva, em razão de uma falha no GPS. O piloto foi alertado do erro por um controlador, que percebeu o erro antes do pouso – o avião sobrevoava a cidade a cerca de 300 metros do solo. “A gente está com uma divergência visual para pouso na 25”, diz o piloto, em referência à pista do aeroporto de São José do Rio Preto. “Creio que o senhor está visual com Catanduva, comandante”, rebateu a torre de comando, que, momentos depois, reitera a informação: “TAM4640, confirmando a informação, o senhor está visual com Catanduva, chame controle da academia, por gentileza”. A pista de Catanduva tem 985 metros, tamanho insuficiente para o modelo A320 do voo, que levava 110 passageiros. Em comparação, o Aeroporto Professor Eribelto Manoel Reino, em Rio Preto, tem uma pista com 1.640 metros de comprimento. Após a arremetida, os pilotos conduziram o airbus até o destino correto. A aeronave pousou às 09h31. Em nota, a Latam afirma que o pouso foi feito “em total segurança”. “A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA4640 (São Paulo/Guarulhos-São José do Rio Preto) de hoje (14/11) pousou em total segurança no aeroporto de São José do Rio Preto às 09h31. Todos os passageiros foram desembarcados normalmente. A aeronave iniciou descida na altura de Catanduva até o destino final. A LATAM reforça que todas as suas ações visam garantir uma operação segura”, diz a companhia.

*Com informações do repórter Cristiano Geraldi, da Jovem Pan Catanduva