Avião faz pouso de emergência e barco pega fogo no Guarujá; ninguém fica ferido

Um piloto de avião de pequeno porte foi resgatado com vida após cair no mar no Guarujá, no litoral de São Paulo. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (25) na Praia do Tombo. A aeronave havia desembarcado do aeroporto de Itanhaém e estava sendo utilizada para voar com faixas de propaganda pela praia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto foi retirado da água sem ferimentos e saiu do mar andando. Ainda de acordo com a corporação, ele disse que uma falha no motor da aeronave causou a queda.

A rede de aeroportos Voa São Paulo, responsável pelo Aeroporto de Itanhaém, afirmou que está cooperando com os órgãos de fiscalização e investigação de acidentes aéreos. A empresa ressaltou que preza pela segurança dos usuários e comunidades vizinhas.

Também no Guarujá, uma lancha pegou fogo após uma explosão na Praia da Enseada. A embarcação transportava nove pessoas entre tripulantes e passageiros — que pularam no mar após o incêndio e foram resgatadas por outras embarcações. Oito pessoas sofreram queimaduras leves.

*Com informações do repórter Vinícius Moura