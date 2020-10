Azerbaijão acusa Armênia de atacar segunda maior cidade do país

Os ataques acirram a disputa entre os países sobre a região separatista de Nagorno-Karabakh; os armênios negam as acusações

EFE/EPA/DAVID GHAHRAMANYAN / NKR INFOCENTER / PAN PHOTO O conflito preocupa autoridades na Europa, já que o Azerbaijão é apoiado pela Turquia, enquanto a Armênia tem um pacto de defesa com a Rússia



O Azerbaijão acusou as forças armadas da Armênia de bombardear Ganja, a segunda maior cidade do país, neste domingo, 04. As cidades de Tartar e Horadiz também teriam sido atingidas por artilharia pesada. De acordo com um alto funcionário do governo do Azerbaijão, dezenas de civis morreram. As autoridades afirmaram que o bombardeio destruiu um aeroporto militar. Os ataques acirram a disputa entre os países sobre a região separatista de Nagorno-Karabakh. Os armênios negam as acusações. O conflito preocupa autoridades na Europa, já que o Azerbaijão é apoiado pela Turquia, enquanto a Armênia tem um pacto de defesa com a Rússia.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda