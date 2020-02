Backer falha em recolhimento de cervejas e pode ser multada em até R$ 10 milhões

Reprodução/Facebook A cervejaria já é alvo de um inquérito criminal



A cervejaria Backer pode ser multada em até 10 milhões de reais por inadequação no processo de recolhimento das cervejas da marca, suspeita de contaminação A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública entrou com um processo administrativo contra a empresa de Belo Horizonte nesta quinta-feira.

Para a Senacon, a Backer deveria ter retirado os produtos do mercado assim que as primeiras denúncias apareceram. A cervejaria, no entanto, só realizou o recall após ter sido notificada pelo Ministério da Justiça.

Segundo a coordenadora de Consumo, Seguro e Saúde da Senacon, Jacqueline Raffoul, a gravidade das intoxicações justifica a decisão: “Como se trata de um caso muito grave, que a gente sabe que teve óbitos e intoxicação de consumidores, o que se esperava é que a Backer tivesse uma atuação mais célere e efetiva.”

A Backer terá até dez dias para se manifestar no processo. Até o momento, uma morte foi confirmada e outras cinco são investigadas em Minas Gerais por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol relacionadas ao consumo da cerveja Belorizontina. A Secretaria de Estado da Saúde ainda monitora outros 33 casos suspeitos.

A cervejaria já é alvo de um inquérito criminal e de um processo administrativo aberto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que determinou a interdição da fábrica.

*Com informações da repórter Letícia Santini