Bairro da Zona Sul de SP sofre com falta de iluminação e ação de bandidos

Em entrevista à Jovem Pan, comerciante relata que falta de iluminação perto de estação do metrô afasta clientes e afeta moradores da região

Reprodução/ Jovem Pan News Comerciante relatou ocorrência de furtos e assaltos na região



Os moradores do bairro do Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, vêm convivendo com problemas de falta de iluminação em alguns pontos da região. Um dos principais casos está na frente da estação Conceição, da Linha 1-Azu do Metrô da capital paulista, onde poucas lâmpadas iluminam uma praça que fica no local. Além disso, o ponto de ônibus do local também não tem iluminação, o que favorece a ação de bandidos. A pouca iluminação do local vem das tendas de vendas de produtos. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Igor, um dos vendedores que trabalham na região, diz que a situação é triste e que as pessoas evitam passara pelo local com medo de serem furtadas.

“É muito triste, porque em certo horário da noite não tem mais ninguém na rua porque as pessoas evitam vim para este lado com medo de serem furtadas e assaltadas. Já escutei relatos”, diz o comerciante, que completa: “Eu queria ficar até mais tarde, porque tem o pessoal da faculdade, que vem pro ponto de ônibus, mas a galera evita vir para cá por falta da iluminação”. Igor também cita que diversos moradores de rua estão vivendo na região há meses e que isso prejudica a imagem do local.

Confira a reportagem completa:

*Com informações do repórter Vinicius Rangel