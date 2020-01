Balão proibido causou incêndio que matou dezenas de animais em zoológico da Alemanha

EFE Em homenagem aos mais de 30 animais mortos, pessoas deixaram flores e velas em frente ao zoológico



Balões lançados por três mulheres na noite do Réveillon causaram o incêndio que matou dezenas de animais em um zoológico da Alemanha. Uma idosa de 60 anos e duas filhas se apresentaram à polícia e admitiram ter soltado cinco lanternas chinesas, proibidas no país, nas proximidades do local durante a celebração do Ano Novo.

Elas dizem ter comprado as lanternas pela internet sem saber da proibição. As três serão investigadas por incêndio doloso causado por negligência. A pena pode chegar a cinco anos de prisão, além de uma multa.

A polícia encontrou quatro balões próximos ao local da tragédia e o quinto teria causado o incêndio. O fogo destruiu, principalmente, a jaula dos macacos.

O mais velho gorila-das-montanhas do Programa Europeu de Reprodução de Espécies Ameaçadas de Extinção morreu no incêndio. O santuário foi criado em 1975 e se tornou, ao longo dos anos, o lar de orangotangos, chimpanzés e gorilas.

Dezenas de pessoas deixaram flores e velas em frente ao zoológico nesta quinta-feira (2). Milhares de doações foram feitas ao zoológico depois do incêndio e o dinheiro será usado para a reconstrução do santuário dos macacos.

*Com informações da repórter Letícia Santini