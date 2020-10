Banco Central aprova mais de 700 instituições financeiras para operar o PIX

O novo sistema de pagamentos instantâneos começará a funcionar em 16 de novembro

O Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira, 22, que 762 instituições financeiras foram aprovadas para integrarem o Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos. A maior parte das instituições, 629, são cooperativas de crédito. Também aparecem na lista 57 bancos, incluindo a Caixa Econômica, 57 instituições de pagamento, 11 sociedades de crédito e sete sociedades de crédito direto, modalidade criada pelo BC em que se encaixam as fintechs de crédito.

A fase de cadastro e homologação dos bancos foi encerrada no dia 16 de outubro e será reaberta permanentemente em 1º de dezembro. A nova ferramenta começará a funcionar em 16 de novembro. Em nota, o Banco Central declarou que a quantidade e a diversidade das instituições que estão aptas a ofertar o Pix reforçam o caráter aberto e universal do arranjo de pagamento, evidenciam a grande competitividade que o Pix traz ao mercado e demonstram o forte engajamento dos diversos agentes para a adoção do sistema.

