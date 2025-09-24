Banco Master vende seguradora a executivos da própria companhia

Movimentações são vistas como tentativas de ganhar tempo para encontrar alternativas após o Banco Central ter barrado a venda de uma fatia da instituição liderada por Daniel Vorcaro para o Banco de Brasília (BRB)

Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, vendeu a seguradora Kovr para executivos da própria companhia. A informação, divulgada pelo jornal Valor Econômico, aponta que, em comunicado aos parceiros, a Kovr informou que seus executivos adquiriram a totalidade da participação que o Master detinha na seguradora.

Paralelamente, Vorcaro está em processo de renegociação de um empréstimo de aproximadamente R$ 4 bilhões contraído junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Essas movimentações ocorrem em um momento estratégico. A venda da seguradora é vista como uma tentativa de ganhar tempo para encontrar alternativas após o Banco Central (BC) ter barrado a venda de uma fatia do Banco Master para o Banco de Brasília (BRB).

Ainda segundo o Valor Econômico, Vorcaro não desistiu da negociação com o BRB. É possível que o acordo seja reestruturado e apresentado novamente, em um novo formato, para a aprovação do Banco Central.