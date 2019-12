Bandidos morrem após fazerem arrastão na Vila Sônia, em São Paulo

Divulgação/SSP Uma pessoa ficou ferida, atingida por uma bala perdida durante o confronto dos criminosos com a PM



Dois bandidos morreram, nesta terça-feira (17), durante um confronto com a Polícia Militar (PM). Eles participavam de um arrastão na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo, quando foram abordados pelos PMs. O tiroteio deixou ferido, também, um funcionário de um restaurante local.

Ocupando uma motocicleta, a dupla aproveitou a lentidão do trânsito na avenida Professor Francisco Morato, no horário de pico, para assaltar os motoristas presos no congestionamento. Na hora de fugir, eles utilizaram o corredor de ônibus em direção à Marginal do Rio Pinheiros, mas, no encontro com a Rua Carlos de Mesquita, ignoraram o sinal fechado e acabaram colidindo contra um carro.

A moto foi ao chão, mas, ainda assim, os criminosos se levantaram e tentaram assaltar outros motociclistas que aguardavam o semáforo abrir. Não deu tempo, já que policiais militares da Força Tática faziam patrulhamento pela avenida e flagraram toda a ação.

Os PMs desembarcaram e tentaram dar voz de prisão aos bandidos, que teriam reagido, atirando. No revide, os dois assaltantes acabaram sendo baleados. Um dos tiros, não se sabe se dos militares ou dos bandidos, atingiu o funcionário do restaurante Frango Frito.

Os suspeitos ainda foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Universitário, mas não resistiram e morreram. A vítima da bala perdida, atingida na região da cintura, foi levada para o Hospital Israelita Albert Einstein e está fora de perigo.

Com os criminosos, os PMs apreenderam um revólver calibre 38 e uma pistola. O caso foi comunicado ao delegado plantonista do 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, e registrado no Departamento de Homicídios Proteção à Pessoa, que vai investigar a ação dos PMs.

*Com informações do repórter Paulo Édson Fiore