Bares e restaurantes vão reabrir no Distrito Federal a partir de 25 de junho

Bares e restaurantes podem reabrir no Distrito Federal na semana que vem. A estimativa saiu após uma reunião do governador Ibaneis Rocha com representantes do setor. Os serviços estão fechados desde 19 de março, devido ao avanço da Covid-19. Durante esse período, apenas serviços de entrega a domicílio podem funcionar.

De acordo com o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal, mais de dez mil pessoas já perderam o emprego e 400 estabelecimentos fecharam as portas.

O processo de reabertura do comércio em Brasília já começou. Lojas de varejo, comércio de rua, parques e shoppings estão funcionando, e a reativação de bares e restaurantes está entre as últimas etapas. A projeção mais otimista prevê a reabertura no dia 25 de junho, e caso haja algum atraso, em primeiro de julho.

De acordo com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Distrito Federal, Beto Pinheiro, ficou combinado que o setor vai apresentar um protocolo de segurança ao governo local, que deve avaliar.

*Com informações do repórter Levy Guimarães