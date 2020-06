Bares e restaurantes se preparam para reabertura em São Paulo

A expectativa é que o governo anuncie nesta sexta-feira a nova fase de flexibilização das restrições

Fernando Frazão/Agência Brasil O bares e restaurantes de São Paulo poderão abrir por seis horas diárias e devem reduzir a capacidade das pessoas, mantendo distanciamento social



Após três longos meses sem receber clientes, só entregando por delivery, os donos de bares e restaurantes em São Paulo estão ansiosos pela reabertura após período de paralisação das atividades presenciais pela pandemia da Covid-19. Nesta sexta-feira (26), o governo do estado deve anunciar a nova fase de flexibilização, passando para a fase 3 amarela, permitindo o funcionamento desses estabelecimentos.

Pedro Sérgio, dono de um bar restaurante no bairro da Bela Vista, diz que já está com todos os itens de higiene a postos e as mesas afastadas, agora faltam apenas os clientes.

O bares e restaurantes de São Paulo poderão abrir por seis horas diárias e devem reduzir a capacidade das pessoas, mantendo distanciamento social, além de oferecer equipamentos de proteção individual e álcool gel. Além desses estabelecimentos, a fase 3 permite a reabertura, com restrições, de salões de beleza e barbearias.

*Com informações do repórter Victor Moraes